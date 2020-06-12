Cem Yılmaz'dan Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Beşiktaş Kulübü, daha önce 19 Mart’ta başlatmayı düşündüğü ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği yardım kampanyasının tanıtımını yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun katıldığı toplantıda yardım kampanyasının ismi, Beşiktaş tribünlerinin de popüler tezahüratlarından olan ‘Bırakmam Seni’ oldu. Çebi konuşmasını tamamladıktan sonra cep telefonundan ‘Bırakmam’ yazıp 1903’e göndererek ilk SMS’i attı ve kampanyayı başlattı.

"AYRI GAYRI YOK, BİRLİK VE BERABERLİK VAR"

Türkiye’nin önde gelen Beşiktaşlı iş adamlarından destek isteyeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Covid biraz engel olacak ama telefon açıp ‘Biz buradayız, siz neredesiniz’ diye şaka yollu sorarız. Çok değerli iş insanlarımız var. Beşiktaş’ın gelir ve giderlerinin birbirine denk olduğu ve borçlanmayacağı bir düzenle gitmesini istiyoruz. Elimizde yüksek kontratlı futbolculardan bizimle birlikte olmalarını ve fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Şu ana kadar giden görüşmeler olumlu gidiyor ve bu durum moralimizi düzeltiyor. Beşiktaş’ta ayrı gayrı yok, birlik ve beraberlik var. Bu kampanyaya maddi olarak değil manevi olarak bakıyorum. Bu kadar büyük bir endüstri haline geldi ki bu durum iyi ilerletmek zorundasınız. Bu işin altından da tek başına kalkamazsınız” dedi. Atılacak her SMS’in 20 TL olduğunu söyleyen Çebi, “Bırakmam seni diyerek yollanacak SMS ile 20 TL bağış olacak. Bizim Beşiktaş’a yardım etme hakkımız var dilenilerek başlayan bir kampanya olduğu için, bu kampanyanın karşılığında bir şey vermeyeceğiz. Ancak bunun dışında bir pazarlama stratejimiz olacak. Bu kampanya karşılıksız duygusal bir kampanya. Beşiktaşlılar ‘Hakkımız’ dedikleri için bu kampanyayı başlattık. 15-20 milyon arası taraftarımız olduğunu ve destek vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş’ın 20 TL bulamayan taraftarı da olabilir. Bu çok doğal. Herkesin bütçesine saygı duymak lazım. Destek olamayanlara da saygı duyulmalı. Para, bağış miktarından ziyade, SMS atan kişi sayısı bizim için daha önemli. Taraftarımızın da kalbini kıracak söylemler olsun istemiyorum. Kimse ekonomisini ve ailesinin bütçesini zorlayacak şekilde yardımda bulunmasın" ifadelerini kullandı.