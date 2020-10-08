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Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi açıklaması! Hangi platformda yayınlanacak?

08.10.2020 00:20 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi açıklaması! Hangi platformda yayınlanacak?

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri karakteri için hazırladığı yeni dizinin yayınlanacağı platform belli oldu. Dizinin çekimlerine yakında başlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, "8 bölümlük bir ilk sezon olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım" dedi

NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

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Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" dedi.

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Şimdiden merakla beklenen dizinin 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

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