Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Meslektaşına laf attı

4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya sosyal medyadan imalı göndermeler yaptığı söylenen Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Eleştirilerden rahatsız olan Cem Yılmaz, sosyal medyadan kendini eleştirenlere sert çıkışlarda bulundu.

Bu olayların yanı sıra sosyal medyayı son zamanlarda aktif kullanan ünlü komedyen, biletleri yok satan gösterisinden sızan esprilere sitemiyle de gündemdeydi.

"Esprilerin önü arkası nedir belli değil" diyen Cem Yılmaz'ın açıklamasının ardından Gazeteci Birsen Altuntaş, Cem Yılmaz'ın son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataştığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

HASAN CAN KAYA'YA GÖNDERME!

Seyircilerinden biri "Sizin için Gebze'den geldik" deyince konuyu hemen 'Konuşanlar' programına bağlayan Cem Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." dedi.

Ardından, Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinen Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber ak, iyi sen ak', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek meslektaşına laf attı!







