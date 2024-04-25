BİM'e airfryer ve elektrikli süpürge geliyor! İşte 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun yeni sayısı yayınlandığı gibi alışveriş severlerin radarına girdi. 26 Nisan 2024 tarihli BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler, araştırmalara başladı bile. BİM'de bu hafta airfryer, elektrikli süpürge, akıllı TV ve çok daha fazlası var. Sizin için 26 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

32 inç uydu alıcılı TV 4.199 TL!

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlar indirime girdi, buradan ulaşabilirsiniz.

Kumtel airfryer 2.099 TL, Arnica elektrikli süpürge 2.999 TL!

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca küçük ev aletlerinde fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Cosori airfryer günün fırsat ürünü oldu, burada!

Askı rayından metal sepete pratik mutfak ürünleri burada!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca sofra ve mutfak ürünlerinde avantajlı fiyatlar sizi bekliyor, görmek için buraya tıklayın.

Paşabahçe ürünleri indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Banyonuza düzen ve hijyen getirecek ürünlerde avantajlı fiyatlar

Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Finish, Vanish, AirWick & ev temizlik ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bref, Pril, Tursil... İndirimdeki temizlik ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Paspas setleri, lastikli alezler ve dahası...

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımı, yastık, yorgan ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor!

Çocukları sevindirecek oyuncakların fiyatları en dipte

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi LEGO setleri indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Barbie, Hot Wheels, Fisher Price oyuncaklar indirime girdi, burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





