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  4. BİM'e airfryer ve elektrikli süpürge geliyor! İşte 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e airfryer ve elektrikli süpürge geliyor! İşte 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.04.2024 17:09
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 26 Nisan Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Bugünden itibaren BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde...

BİM'e airfryer ve elektrikli süpürge geliyor! İşte 26 Nisan 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun yeni sayısı yayınlandığı gibi alışveriş severlerin radarına girdi. 26 Nisan 2024 tarihli BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler, araştırmalara başladı bile. BİM'de bu hafta airfryer, elektrikli süpürge, akıllı TV ve çok daha fazlası var. Sizin için 26 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yeni sayısı yine dopdolu! A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yeni sayısı yine dopdolu!
ŞOK'a kahve makinesi çeşitleri geliyor! İndirimli aktüel ürünler burada ŞOK'a kahve makinesi çeşitleri geliyor! İndirimli aktüel ürünler burada

32 inç uydu alıcılı TV 4.199 TL!

kucukevalet

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlar indirime girdi, buradan ulaşabilirsiniz.

Kumtel airfryer 2.099 TL, Arnica elektrikli süpürge 2.999 TL!

kucukevalet2real

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca küçük ev aletlerinde fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Cosori airfryer günün fırsat ürünü oldu, burada!

Askı rayından metal sepete pratik mutfak ürünleri burada!

mutfak

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca sofra ve mutfak ürünlerinde avantajlı fiyatlar sizi bekliyor, görmek için buraya tıklayın.

Paşabahçe ürünleri indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler
Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede! Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede!

Banyonuza düzen ve hijyen getirecek ürünlerde avantajlı fiyatlar

hijyen

Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Finish, Vanish, AirWick & ev temizlik ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bref, Pril, Tursil... İndirimdeki temizlik ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Banyonuza düzen getirecek ürünler Banyonuza düzen getirecek ürünler

Paspas setleri, lastikli alezler ve dahası...

evgiyim

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımı, yastık, yorgan ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor!

Ev yaşam kategorisinin çok satanlarını sizin için seçtik Ev yaşam kategorisinin çok satanlarını sizin için seçtik
Küçük yaşam alanına sahip olanlar bakmadan geçmeyin Küçük yaşam alanına sahip olanlar bakmadan geçmeyin

Çocukları sevindirecek oyuncakların fiyatları en dipte

oyuncak

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi LEGO setleri indirimde, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Barbie, Hot Wheels, Fisher Price oyuncaklar indirime girdi, burada!

Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri
Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar

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