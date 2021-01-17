Cem Yılmaz'dan Masumlar Apartmanı'nın 2 oyuncusuna teklif

Diş hekimi kontrolünden çıkan Cem Yılmaz, çevredekilerin meraklı bakışları altında aracına doğru yürüdü. Cem Yılmaz’ın geçen yıl Serenay Sarıkaya’yla aşk yaşaması aynı zamanda filmlerinin yapım ortağı olan yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım’la arasının açılmasına neden olmuştu. Geçmişte beraberlik yaşadığı Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la sevgili olduğunu öğrenen Yıldırım’ın ünlü komedyenle görüşmeyi kestiği gündeme gelmişti.

Aradan 1 yıl geçtikten sonra Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrıldı ve hafta içi Cem Yılmaz’ın ofisinde sürpriz bir ziyaretçi vardı. Muzaffer Yıldırım çıkışta “Cem Yılmaz’la küslük bitti mi?” sorusuna “Biz hiçbir zaman Cem Yılmaz’la küs değildik” yanıtını verdi.

Nişantaşı’nda aracına binerken Cem Yılmaz’a da bu konu soruldu. Yılmaz soruları yanıtsız bıraktı.

O İSİMLERİ İSTİYOR!

Öte yandan Cem Yılmaz’ın “Erşan Kuneri” dizisi için şu günlerde “Masumlar Apartmanı” dizisindeki oyunculuklarıyla kendilerine hayran bırakan Ezgi Mola ve Merve Dizdar’a teklif götürdüğü konuşuluyor.

