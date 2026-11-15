Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses-Asena yorumu! "Dünya saçması"

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programının konuğu oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Yılmaz Güney hakkındaki sözlerinden bahseden oyuncu "Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Ya da sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu?" dedi.

Altaylı bu konuşma sırasında Farah Zeynep'e Kanye West konserine gittiği için eleştirilmesine de (Kanye West'in kadına şiddetle anılması üzerinden) değindi. Farah Zeynep Abdullah ise "Onunla o aynı şey değil. Hiç alakası yok yani. Çünkü ben Yılmaz Güney filmi izleyebiliyorum ya. Çok saçma. Bu onu onaylıyorum anlamına gelmez" dedi.



"BAK SİNİRLENDİ"

Farah Zeynep Abdullah devamında ise "İbrahim Tatlıses'in de sesi mükemmel. Hâlâ nasıl yılbaşı programı yaptırıyorlar anlamıyorum. Asena ve İbrahim Tatlıses yılbaşı programındaydı. Dünya saçması bir şey ve bunu romantize ediyorlar" dedi.

Altaylı ise "Bak sinirlendi ayak sallanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES VE ASENA ARASINDA NE OLDU?

1990’lı yıllarda sahnede birlikte yer alan Tatlıses ve Asena aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kaldı. Asena daha sonra İbo tarafından aşırı baskı gördüğünü, hatta fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söylemişti. Bir süre sonra Asena bacağından vurulmuş ve Tatlıses’in kendisini azmettirdiğini söylemişti.