Can Yaman'ın ten rengi dikkat çekti! "Fırında unutmuşlar"

El laberinto de las mariposas (The Butterfly Labyrinth dizisinde rol alan Can Yaman galada ortaya çıktı.

Dizide kusursuz bir sicile sahip ancak ihanete uğrayan ve bir gecede İspanya’nın en çok aranan adamı haline gelen bir gizli ajanı canlandıran Can Yaman'ın galadaki hali sosyal medyada gündeme geldi

Oyuncu, siyah deri kombini ve bronzlaşmış teniyle objektiflere yansıdı. Ancak Can Yaman'ın ten rengi fazlasıyla koyuydu. Bu durum elbette gözden kaçmadı ve X'te de bir hayli konuşuldu.



Sosyal medyada "Can Yaman'ı fırında unutmuşlar", "Kömür madeninden gelmiş gibi", "Ay neden böyle görünüyor", "Ya çok kötü olmuş" yorumları yapıldı.