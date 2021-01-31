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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması! 'Küsmedik ki barışalım'

31.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması! 'Küsmedik ki barışalım'

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğenince olay olmuştu. İkilinin barıştığına dair iddialara Cem Yılmaz "Yoo barışmadık" dedi.

Cem Yılmaz, dün akşam üstü Etiler’de bir hastane çıkışı Magazin Hattı kamerasına takıldı. Bel fıtığı rahatsızlığı olan ünlü komedyen fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Cem Yılmaz’ın cuma akşamı paylaştığı ve Zafer Algöz’le düet yaptığı video, 1 günde 600 bin kez izlendi. Ünlü komedyen videonun altına “Nişan / Düğün / Kına 5000 tl kişi başı alırız... Pandemi plak sunar” notunu yazdı.

Cem Yılmaz’ın paylaştığı videoyu geçen ekim ayında ayrıldığı Serenay Sarıkaya’nın da beğendiği gündeme geldi. Bu durum ikilinin barıştığı yorumuna neden oldu.

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Cem Yılmaz konuyla ilgili ilk kez Magazin Hattı’na konuştu. Cem Yılmaz sorular üzerine "Yoo barışmadık! Küsmedik ki barışalım' dedi.

Ünlü komedyen daha sonra plakasına oğlu Kemal’in ve kendi isminin baş harflerini yazdırdığı aracıyla uzaklaştı.

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