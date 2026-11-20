Başrollerini Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz için geri sayım sürüyor.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Susuz Yaz, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden televizyona aktarılacak. Çekimleri Adana'da devam eden diziyi Sema Ergenekon kaleme alıyor.

TARİH BELLİ OLDU

Bir süredir yayın günü merak edilen dizi için tarih ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni bir değişiklik olmazsa Susuz Yaz'ın 1 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekrana geleceği konuşuluyor.

Bu durumda merakla beklenen dizi “Mehmed Fetihler Sultanı”, “Anne Yarısı”, “Tuzlu Kahve” ve “Hamal”la rakip olacak.

SUSUZ YAZ KONUSU NE?

Susuz Yaz'ın hikâyesi, 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçiyor. Osman'ın (Mert Ramazan Demir) Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman'ın karşısına, Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizi; Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’i (Cevri) bir araya getiriyor.