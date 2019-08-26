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Cem Yılmaz'dan TEMA Vakfı'na anlamlı bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 20:18 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz TEMA Vakfı'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaparak destek oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, kampanyaya Kenan Doğulu'nun vesilesiyle katıldığını açıkladı.

Cem Yılmaz'dan TEMA Vakfı'na anlamlı bağış

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İzmir'de çıkan yangının ardından TEMA Vakfı'nın bölgenin tekrar ağaçlandırması için başlattığı kampanyaya destek oldu.
40 BİN TL'LİK BAĞIŞ YAPTI

Cem Yılmaz, bir fidanın 10 TL olduğu kampanyada 4 bin fidanla 40 bin TL'lik bağış yaptı. Yılmaz, kampanyaya Kenan Doğulu'nun vesilesiyle katıldığını söyledi.

Twitter'dan konu hakkında açıklama yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"TEŞEKKÜRLER KENAN"

"Sevgili arkadaşım Kenan Doğulu vesilesiyle Tema Vakfı'nın kampanyasına 4.000 fidanla katılıyorum. Teşekkürler Kenan. Çok yaşa"

İşte Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım:

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Cem Yılmaz tema

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