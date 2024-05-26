Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı kırmızı takımıyla dile düştü! "Yine olmamış"

2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı ne yapsa olay oluyor.

Sık sık tarzıyla adından söz ettiren Nazlı Sabancı ne giyse olmuyor sosyal medyadan geçer not alamıyor.

Kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Nazlı Sabancı kısa sürede doğum kilolalarından kurtulmuştu. Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sabancı son olarak kırmızı bir takım tercih etti.

Sima Tarkan'ın nişanına katılan Nazlı Sabancı kıyafetini giyip pozlar verdi.

Nişanda tercih ettiği kırmızı takımıyla verdiği pozları yayınlayan Nazlı Sabancı, kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından eleştirildi.

Nazlı Sabancı'ya "Zevki yok", "Olmuyor bu kadın", "Yine olmamış", "Cennet Mahallesi'nde gibi", "Para da kâr etmiyor" yorumları geldi.







