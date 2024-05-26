Ali Koç yönetimi düğmeye bastı! İstanbulspor maçı öncesi sürpriz hamle

Süper Lig'in son haftasında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın Konyaspor karşısında alacağı mağlubiyeti bekleyecek.

Şampiyonluk için umutlarını koruyan Sarı-Lacivertli ekipte bu karşılaşma öncesi birçok eksik isim bulunuyor.

SAKAT VE CEZALILAR...

Fenerbahçe'de cezalı olan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Alexander Djiku sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Krunic ve Serdar Aziz İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

EKSİKLERE RAĞMEN TAM KADRO

Birçok ismin cezalı ve sakat olmasına rağmen Fenerbahçe'de kart cezalıları ve sakatlar olmak üzere tüm oyuncular Kadıköy'de olacak

"KOMUTAN MERT HAKAN" PANKARTI

Fenerbahçeli taraftarlar, Stadyuma 'Komutan Mert Hakan Yandaş' pankartı astı. Galatasaray maçında yaşanan gerginliklerin ardından PFDK'ye sevk edilen Mert Hakan Yandaş, önce 5 maç cezaya çarptırılmış daha sonra ceza Tahkim Kurulu tarafından 4 maça indirilmişti.





