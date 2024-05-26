Selen Görgüzel’in pantolonuna bir bakan bir daha baktı! "Düşmüş çekmiyor aşırı rahatsız oldum"

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile bir süre önce boşanmış ve boşandıktan sonra da sahnelerde daha fazla yer almaya başlamıştı.

Geçtiğimiz ay yüzünü gerdiren şarkıcı son görüntüsüyle ve sahne danslarıyla gündeme geliyor.

"Bu kalçalar genetik, aile geleneği. Eskiden saklar, utanırdım. Jennifer Lopez ve Kardashian’dan sonra popomu sevdim" diyen şarkıcının ilginç dansından ziyade kıyafeti gündeme geldi.

Düşük bel pantolon giyen ve kasığına kadar dekolte giyen Görgüzel'e bir bakan bir daha baktı.



Eleştirilerin odağında olan şarkıcıya "Düşmüş çekmiyor aşırı rahatsız oldum", "Ay dans ayrı kıyafet ayrı rahatsız edici", "Azıcık çek donun düşecek" yorumları yağdı.





