Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı! Sefirin Kızı'ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu Erşan Kuneri dizisinde!

Cem Yılmaz'ın Gora ve Arif V 216 filmlerindeki unutulmaz karakter olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerası dizi oluyor. Netflix'te yayına girecek olan Erşan Kuneri dizisinin hazırlıkları sürüyor.

"ERŞAN KUNERİ ÜZERİNE KONUŞUYORUZ"

Dizinin kadro çalışmaları da devam ederken Cem Yılmaz, Instagram hesabından oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'yla olan fotoğraflarını "Erşan Kuneri üzerine konuşuyoruz. Aktörlük" notuyla paylaştı. Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Uraz Kaygılaroğlu daha önce deKarakomik Filmler'in '2 Arada' filminde Cem Yılmaz'la birlikte çalışmıştı.

Şimdiden merakla beklenen Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Uraz Kaygılaroğlu, başrolünde oynadığı ve Gediz karakterini canlandırdığı Sefirin Kızı dizisine ise son bölümde veda etmişti.



