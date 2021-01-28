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Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı! Sefirin Kızı'ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu Erşan Kuneri dizisinde!

28.01.2021 01:36 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz'dan Uraz Kaygılaroğlu paylaşımı! Sefirin Kızı'ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu Erşan Kuneri dizisinde!

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Netflix için çekeceği Erşan Kuneri dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz rolüyle beğeni toplayan ve son bölümde diziye veda eden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da Cem Yılmaz'ın yeni projesinde rol alacak.

Cem Yılmaz'ın Gora ve Arif V 216 filmlerindeki unutulmaz karakter olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerası dizi oluyor. Netflix'te yayına girecek olan Erşan Kuneri dizisinin hazırlıkları sürüyor.

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"ERŞAN KUNERİ ÜZERİNE KONUŞUYORUZ"

Dizinin kadro çalışmaları da devam ederken Cem Yılmaz, Instagram hesabından oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'yla olan fotoğraflarını "Erşan Kuneri üzerine konuşuyoruz. Aktörlük" notuyla paylaştı. Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Uraz Kaygılaroğlu daha önce deKarakomik Filmler'in '2 Arada' filminde Cem Yılmaz'la birlikte çalışmıştı.

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Şimdiden merakla beklenen Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi açıklaması! Hangi platformda yayınlanacak?Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi açıklaması! Hangi platformda yayınlanacak?

Uraz Kaygılaroğlu, başrolünde oynadığı ve Gediz karakterini canlandırdığı Sefirin Kızı dizisine ise son bölümde veda etmişti.


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