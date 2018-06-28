Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Defne Samyeli itirafı

Cem Yılmaz, Hello! dergisinin 14. yaşına özel hazırlanan sayı için objektif karşısına geçti. Ünlü komedyen dergiye verdiği röportajda sevgilisi Defne Samyeli’ye duyduğu hayranlığı da anlattı.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Cem Yılmaz, “Fiziksel değişikliğinize neden olan bir motivasyon var mıydı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi:

“Eşten dosttan ‘aşk yaradı’ gibi laflar duyuyorum. Aşk elbette yaramıştır, çünkü mutluluk çok önemli bir şey. Mutlu olduğum zaman kesinlikle daha iyi görünüyorum.”

ÇOK OLGUN BİR BİRLİKTELİK

Komedyen, Defne Samyeli’ye duyduğu hayranlığın uzun yıllar öncesine dayandığını da itiraf etti:

“Tanışıklığımız 90’lı yıllara dayanıyor. Defne’yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Şahane bir insan.”

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Bizim muhabbetimiz çok değerli; o yüzden bizi kıymetli kılan şey, ikimiz birlikteyken ne kadar iyi hissettiğimiz.”



