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Cem Yılmaz'dan 'Zeki Müren' paylaşımı! Özdemir Erdoğan'ı ti'ye aldı

09.03.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz'dan 'Zeki Müren' paylaşımı! Özdemir Erdoğan'ı ti'ye aldı

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı. Yeni bir açıklamada bulunan Özdemir, "Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı? Bunu görmek lazım" dedi. Müzisyenin bu söylemlerinin ardından konuyla ilgili bir paylaşım da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan'ın 1996 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı.

Müzisyenin, Zeki Müren hakkındaki, "İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" şeklindeki açıklamaları tartışma yaratmıştı.

"ERKEK ÇOCUKLAR TRAVMALAR YAŞADI"

Özdemir Erdoğan, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu ama Zeki Müren, kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" ifadelerini kullanmıştı.
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"KÖTÜ ÖRNEK OLDU"

Özdemir Erdoğan'ın bu söylemleri müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılanırken sanatçı, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Zeki Müren'in topluma kötü örnek olduğunu öne süren Özdemir Erdoğan, "Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı? Bunu görmek lazım" dedi.
Şarkıcının bu sözlerinin ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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CEM YILMAZ: HEP SENİN YÜZÜNDEN!

Zeki Müren ile fotoğrafını yan yana kolaj yaparak, Twitter'dan yayınlayan Yılmaz, gönderisine, "Kendini yaktın, bizi de yaktın! Hep senin yüzünden" şeklinde esprili bir not düştü.

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Müren'i filmlerinde konu eden Yılmaz, bu gönderisi ile Özdemir Erdoğan'ı ti'ye aldı.

Öte yandan oyuncu Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı 'Arif V 216' adlı filmde Müren'i canlandırmıştı...


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Zeki Müren
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