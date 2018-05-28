Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'ye Instagram'daki konuşması olay oldu!

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz dolu dolu aşk yaşamaya devam ediyor. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip eden ikili yorum yapmaktan da kaçınmıyor.

Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni gösterisinin adını duyurdu. Yeni gösterisinin adını 'Diamond Elit Platinum Plus' olarak açıklayan Cem Yılmaz'a sevgilisi Defne Yılmaz emoji göndererek tebrik etti.

Cem Yılmaz ise bu emojiye karşılık olarak, " Sizi tanıyorum. Bildiğiniz Defne Samyeli değil mi? Çok teşekkürler, iyi akşamlar" yazdı. Bu yorum ise sosyal medyada gündeme oturdu. Cem Yılmaz'a birçok kullanıcı, "güldürmedi" yorumunda bulundu.





