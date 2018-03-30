MAGAZİN

Cem Yılmaz kilolarını bakın nasıl verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sıkı bir diyetle 12 kilo verdi. 90 kiloya ulaşan Cem Yılmaz diyetisyen yardımıyla kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu

Cem Yılmaz kilolarını bakın nasıl verdi!

Bir kilo alıp bir zayıflayan Cem Yılmaz, yaz sezonuna hazır! Geçtiğimiz yıl tatilde çekilen fotoğrafı tekrar vermek istemeyen ünlü komedyen sıkı bir diyetle 12 kilo zayıfladı.

DİYETİSYENE GİTTİ

Son yıllarda aldığı kilolarla başı dertte olan komedyen, ‘Arif V 216’nın hazırlık ve çekim sürecindeki stresin etkisiyle bu sefer 90 kiloya kadar çıkmıştı. Filmin vizyona girmesinin ardından diyetisyenin yolunu tutan Yılmaz, adeta yemeden içmeden kesildi. Sıkı bir diyete giren ünlü komedyen kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

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CEM YILMAZ AÇLIĞA DAYANMAK İÇİN BAKIN NE YAPTI

Diyete uygun beslenme programına başlayan komedyen, geç yatmanın kilo vermede en büyük problem olduğunu görünce uyku sistemini düzenledi. Evindeki spor salonuyla yetinmeyerek Belgrad Ormanı’nda düzenli yürüyüşe başladı.

Her yere otomobille gitme alışkanlığını bırakıp bisiklet alarak pedal çevirmeye başladı. Yılmaz, bu sayede 3 ayda 12 kilo verdi.

Cem Yılmaz’ın DasDas Sahne’deki galada gazetecilere verdiği keyifli pozu, eski agresif günlerinden çok uzaktı.

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