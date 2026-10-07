Yoğun bakımdan çıkmak istemişti! Soner Olgun'dan üzen haber

Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi.

67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ünlü şarkıcı kanserle savaşıyordu! Üzen haber

SONER OLGUN KİMDİR?

Müzisyen Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, birçok albüme imza atmış ve Türk müziğine önemli katkılarda bulundu.