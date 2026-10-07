Survivor 2027'de sürpriz konsept geliyor! Survivor 2027 tarihi belli oldu

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, yarışmanın yeni sezonunun başlangıç tarihiyle ilgili, "Ocak'ta. 1 Ocak'ta başlarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor 2027'de izleyicileri yeni bir konseptin beklediğini açıklayan Ilıcalı, yarışma ekibiyle her gün yeni sezon için toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

Yeni konseptin ayrıntılarını henüz açıklamayan Ilıcalı, detayların birkaç gün içinde paylaşılabileceğini belirtti. Konsept fikrinin kendisine ait olduğunu ifade eden Ilıcalı, ekibin de bu fikre tam destek verdiğini söyledi.

SÜRPRİZ KONSEPT GELİYOR

Ilıcalı, "Ben bir fikir attım ortaya, bizim ekipten de full destek aldım, çok mutluyum. İnşallah birkaç güne açıklayacağız" dedi.

Survivor'ın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Ilıcalı, yarışmanın her yıl gündem olduğunu ve yeni sezon fikrinin kendisini ve ekibi heyecanlandırdığını dile getirdi.