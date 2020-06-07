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Cemal dedenin pazar günleri güvercin yemlemekle geçiyor

KONYA HABERLERİ  | 07.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Konya'da yaşayan 85 yaşındaki Cemal Mert, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilere getirilen istisna uygulamasında, pazar günleri Hükümet Meydanı'nda toplanan güvercinleri besliyor - Cemal Mert: - "Kuşları yemlemek için çıkıyorum. Bunların dili yok, 'açım, susuzum, yardım edin' diyemez. Güvercinleri korumak lazım. Uzun yıllardır elimden geldiği kadar bunları yemliyorum"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da yaşayan Cemal Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler için getirilen istisna uygulanmasında, pazar günleri vaktini güvercinlere yem vererek geçiriyor.

Kent merkezinde yaşayan 85 yaşındaki Cemal Mert, önceki haftalarda olduğu gibi son istisna uygulamasında da Hükümet Meydanı'nı mesken edinen güvercinleri beslemek için yola koyuldu.

Aylar öncesinden temin ettiği buğday, darı ve yulaf gibi yemlerin yanı sıra evdeki kuru ekmekleri yanında getiren Cemal dede, uygulamanın başlamasıyla havuz başında toplanan güvercinlerin yanına geldi.

Güneşli havanın keyfini de süren Mert, güvercinlere yem atarak evde kaldığı günlerin acısını çıkardı.

- "Kuşları yemlemek için çıkıyorum"

Cemal Mert, istisna uygulamasında geçirdiği zamanını AA muhabirine anlattı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında evde kaldığını dile getiren Mert, kendileri için getirilen istisna uygulamasıyla az da olsa nefes aldığını vurguladı.

Mert, evde kaldığı günlerde en çok güvercinleri merak ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İzin günlerimde kuşlara yem getiriyorum, onları besliyorum. Bugün dışarı çıkma günümüz, havuz başında kuşları yemliyorum. Her zaman buğday getiriyorum, bulamadığım zaman da yedekte bulundurduğum bulgurları getiriyorum. Kuşları yemlemek için çıkıyorum. Bunların dili yok, 'açım, susuzum, yardım edin' diyemez. Güvercinleri korumak lazım. Uzun yıllardır elimden geldiği kadar bunları yemliyorum. Suyuna, yemine dikkat ediyorum. Allah bu hizmeti yaptırmaya güç versin."

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