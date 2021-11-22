Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Justin Bieber’a 'konserini iptal et' çağrısı

2018 yılının Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha görülmeyen ve suikaste uğrayarak uluslararası kamuoyunda gündem olan Cemal Kaşıkçı ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Başkonsolosluğa evlenmek için belge almak için giren ve orada öldürülen Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a çağrıda bulundu.

CİDDE'DE F1 YARIŞINDA SAHNE ALACAK

Gelecek ay Cidde’de yapılacak Formula 1 yarışında Justin Bieber’ın sahne alacağını açıklayan Cengiz bir açık mektup yazdı. Cengiz, “Etkinliğe katılmayı reddederek güçlü bir mesaj vermelisin. Canım Cemalimin katilleri için şarkı söyleme” dedi.

"MUHALİFLERİ ÖLDÜREN REJİMİ..."

Washington Post gazetesinde yayınlanan mektupta, “İsmini ve yeteneğini, kendisine muhalifleri öldüren bir rejimi güçlendirmek için kullanmamak gibi özel bir fırsatın var” ifadesi kullanıldı.

5 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlikte Bieber ile birlikte ASAP Rocky, David Guetta ve Jason Derulo gibi isimler de sahne alacak.



SANATÇILARA 'KATILMAYIN' ÇAĞRISI

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Bieber ve diğer sanatçıların ülkedeki insan hakları sorunları sebebiyle bu etkinliğe katılmamaları çağrısında bulunmuştu. ABD istihbaratının yaptığı araştırma ve incelemelerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Kaşıkçı’nın cinayetiyle bağı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir dönem Suudi Arabistan hükümetinde danışmanlık rolünü de üstlenen Kaşıkçı daha sonra yönetim ile karşı karşıya gelmiş ve 2017’de ABD’ye kaçmıştı.

