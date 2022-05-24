YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anayasa Mahkemesine başvurdu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anayasa Mahkemesine başvurdu

24.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anayasa Mahkemesine başvurdu

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anayasa Mahkemesine başvurarak Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davada verilen ''durma'' kararının kaldırılıp yargılamaya devam edilmesini talep etti.

Hatice Cengiz'in avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul Ceza Mahkemeleri Ön Bürosuna sunduğu başvuru dilekçesinde, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün detaylarına yer verildi. Dilekçede, mahkemenin verdiği ''durma'' kararı ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin, Anayasa'nın 17. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 2. ve 3. maddelerinin ihlali mahiyetinde olduğu iddia edildi.

Başvuru dilekçesinde, Kaşıkçı'nın ifade özgürlüğünün de yatay etki nedeniyle ihlal edildiği kaydedilerek ''durma'' kararının kaldırılıp yargılamaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

- Mahkeme ''durma'' kararı vermişti

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan 2022'de yaptığı 8. duruşmada, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı. Mahkeme, 6706 sayılı Kanun uyarınca dosyanın yabancı devlete devrinin mümkün kılındığını, Suudi Arabistan adli makamlarınca yargılamanın devrinin talep edildiğini ve merkezi makam olan Adalet Bakanlığından davanın devri konusunda olumlu görüş alındığını belirtmişti.

Tüm bu hususlar gözetilerek ilgili kanun gereğince kamu davasının durmasına karar veren heyet, dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama ve kırmızı bülten kararlarının infazının beklenilmemesine ve dosyanın devir işlemlerinin yapılabilmesi için bir suretinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar vermişti.

Davanın müdahili Hatice Cengiz, mahkemenin kararını üst mahkeme olarak değerlendirme yetkisi olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuş, mahkeme itirazı reddetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyorSultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor
Maltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldüMaltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldü
Adrenalin tutkunları Susurluk Off-Road Festivali'nde buluştuAdrenalin tutkunları Susurluk Off-Road Festivali'nde buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:13
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.