Çemberimde Gül Oya'nın Hasan'ı tanınmaz halde! İşte Kartal Balaban'ın son hali

Bir zamanlara damga vuran Çemberimde Gül Oya dizisi Çağan Irmak tarafından yazılıp yönetilmişti. Kartal Balaban, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 2005'te sona eren Çemberimde Gül Oya dizisi ile akıllara kazınmıştı. Kuruluş Osman dizisinde de yer alan Balaban'ın son halini görenler tanıyamadı.

İŞTE KARTAL BALABAN'IN SON HALİ

16 Şubat 1980 İstanbul doğumlu 41 yaşındaki Kartal Balaban, zamanında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çemberimde Gül Oya ve Çekirdek Aile dizileri ile tanındı. Yine aynı kanalda yayınlanan Genç Magazin adlı programın da sunuculuğunu üstlenmişti. Aynı zamanda Balaban, 2006-2007 yılları arasında yayınlanan, Cansu Dere ile Mehmet Akif Alakurt'un başrollerini oynadığı "Sıla" adlı dizide Sıla'nın eski sevgilisi Emre rolünü oynamıştı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla yapımda rol alan Balaban, ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde oynadı. Balaban söz konusu dizinin 2. sezonunda yer aldı ve bu sezonda "Alexander" rolü ile boy gösterdi.

KARTAL BALABAN'IN YER ALDIĞI EKRAN ÖNÜ PROJELERİ

2002 /Çekirdek Aile /Yüksel Çekirdek

2003-2008 /Genç Magazin /Sunucu

2004 /Çemberimde Gül Oya/ Hasan

2006 /Tutkunum Sana /Can

2006-2007/ Sıla /Emre

2008-2009 /Gece Gündüz/ Haluk

2010 /Doktorlar /Ali /4. sezon

Kayıp Madalyon /Zeyyat

2011/ Firar /Atıl

2013/ Çılgın Teyzeler / Sunucu

2015 /Hayat Mucizelere Gebe/ Levent

2021 /Kuruluş Osman /Alexander /2. sezon





