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Çemberimde Gül Oya'nın Hasan'ı tanınmaz halde! İşte Kartal Balaban'ın son hali

15.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Balaban, 3 Eylül 2004 - 1 Temmuz 2005 tarihleri arasında yayınlanan "Çemberimde Gül Oya" adlı dizide oynamıştı. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Tuba Büyüküstün, Selda Alkor gibi oyuncuların yer aldığı söz konusu dizide Balaban, Feriha'nın arkadaşı rolüne hayat vermişti. İşte Kartal Balaban'ın son hali...

Çemberimde Gül Oya'nın Hasan'ı tanınmaz halde! İşte Kartal Balaban'ın son hali

Bir zamanlara damga vuran Çemberimde Gül Oya dizisi Çağan Irmak tarafından yazılıp yönetilmişti. Kartal Balaban, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 2005'te sona eren Çemberimde Gül Oya dizisi ile akıllara kazınmıştı. Kuruluş Osman dizisinde de yer alan Balaban'ın son halini görenler tanıyamadı.

İŞTE KARTAL BALABAN'IN SON HALİ

16 Şubat 1980 İstanbul doğumlu 41 yaşındaki Kartal Balaban, zamanında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çemberimde Gül Oya ve Çekirdek Aile dizileri ile tanındı. Yine aynı kanalda yayınlanan Genç Magazin adlı programın da sunuculuğunu üstlenmişti. Aynı zamanda Balaban, 2006-2007 yılları arasında yayınlanan, Cansu Dere ile Mehmet Akif Alakurt'un başrollerini oynadığı "Sıla" adlı dizide Sıla'nın eski sevgilisi Emre rolünü oynamıştı.

Çemberimde Gül Oya'nın Hasan'ı tanınmaz halde! İşte Kartal Balaban'ın son hali

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla yapımda rol alan Balaban, ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde oynadı. Balaban söz konusu dizinin 2. sezonunda yer aldı ve bu sezonda "Alexander" rolü ile boy gösterdi.

Çemberimde Gül Oya'nın Hasan'ı tanınmaz halde! İşte Kartal Balaban'ın son hali

KARTAL BALABAN'IN YER ALDIĞI EKRAN ÖNÜ PROJELERİ

2002 /Çekirdek Aile /Yüksel Çekirdek
2003-2008 /Genç Magazin /Sunucu
2004 /Çemberimde Gül Oya/ Hasan
2006 /Tutkunum Sana /Can
2006-2007/ Sıla /Emre
2008-2009 /Gece Gündüz/ Haluk
2010 /Doktorlar /Ali /4. sezon
Kayıp Madalyon /Zeyyat
2011/ Firar /Atıl
2013/ Çılgın Teyzeler / Sunucu
2015 /Hayat Mucizelere Gebe/ Levent
2021 /Kuruluş Osman /Alexander /2. sezon

Çemberimde Gül Oya'nın Hasan'ı tanınmaz halde! İşte Kartal Balaban'ın son hali

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