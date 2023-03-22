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Cemevi saldırganların yargılanmasına devam edildi

22.03.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ile Çankaya ilçelerinde bulunan bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca bulunduğunu cezaevinden bağlandı. Müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri ile Fatma Ana Cemevi temsilcileri salonunda bulundu.

Hakim, sanık Ahmet Ozan Karaca’nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun dosyaya gelmediğini bildirdi.

Sanığın akıl sağlığına ilişkin kat’i raporun dava dosyasına gelmeden sanığın tutuksuz yargılanmasının topluma zarar vereceğini savunan avukatlar, Karaca’nın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

’AVUKATI SANIK OZAN’IN TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETTİ’

Sanık avukatı da müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürerek, tutukluluğun infaza dönüştüğünü bir an evvel Karaca’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir de sanığın emniyetten arandığı iddialarının araştırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. Sanık Karaca’nın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, duruşmayı 17 Nisan’a erteledi.

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