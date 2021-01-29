Cemil Meriç Kütüphanesi’ne 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı

Kepez’de açılış için gün sayan Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bugüne kadar 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı. Başkan Hakan Tütüncü, “El birliği ile gelecek nesillere ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz.” dedi.

Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasında açacak olduğu Cemil Meriç Kütüphanesi için başlatılan kitap bağışı kampanyasına bir destek de müteahhitler ile mimar ve mühendislerden geldi. Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği (KEMDER) Başkanı Mehmet Ali Ünal, şahsi kütüphanesinden bine yakın kitabı, Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Antalya Şubesi de bin 200 adet kitabı Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bağışladı.

“El birliği ile zamana ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz”

KEMDER Başkanı Mehmet Ali Ünal, MMG Antalya Şube Başkanı Engin Okudan ile yönetim kurulu üyeleri kitap bağışlarını, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim ettiler. Bağışlarından dolayı Mehmet Ali Ünal’a ve MMG Antalya Şubesi’ne teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, “El birliği ile zamana ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz” diye konuştu.