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Cemil Meriç Kütüphanesi’ne 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı

29.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Kepez’de açılış için gün sayan Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bugüne kadar 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı.

Kepez’de açılış için gün sayan Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bugüne kadar 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı. Başkan Hakan Tütüncü, “El birliği ile gelecek nesillere ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz.” dedi.
Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasında açacak olduğu Cemil Meriç Kütüphanesi için başlatılan kitap bağışı kampanyasına bir destek de müteahhitler ile mimar ve mühendislerden geldi. Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği (KEMDER) Başkanı Mehmet Ali Ünal, şahsi kütüphanesinden bine yakın kitabı, Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Antalya Şubesi de bin 200 adet kitabı Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bağışladı.

“El birliği ile zamana ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz”
KEMDER Başkanı Mehmet Ali Ünal, MMG Antalya Şube Başkanı Engin Okudan ile yönetim kurulu üyeleri kitap bağışlarını, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim ettiler. Bağışlarından dolayı Mehmet Ali Ünal’a ve MMG Antalya Şubesi’ne teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, “El birliği ile zamana ışık olacak bir kütüphane kuruyoruz” diye konuştu.

“Bağışçıları rahatlatan uygulama”
Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ödünç kitap verme uygulamasının olmayacağını belirterek, “Bağış yapılan kitaplar, kütüphanemizde uzun yıllar muhafaza altında olacak. Gelecek kuşaklara ışık olacak kütüphanemizdeki kitaplar ödünç verilmeyecek. Çünkü kütüphanemiz 7 gün 24 saat açık olacak. Ödünç kitap verilmeyecek olması bağış yapılan eserlerin yıllar sonra da o kütüphaneden çıkmayacağı anlamına geliyor. Bağışçılar, gönül rahatlığı içerisinde kitaplarını, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne verebilirler” şeklinde konuştu.

“Bu kütüphane şehre ışık olacak”
Bağışlanan kitapların, gelecek nesillere ışık olacağının altını çizen Tütüncü, “ Kitap bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bağışlar, uzun yıllar şehri aydınlatan bir kütüphanenin içerisinde ilim ve irfan dağıtan kıymetlere dönüşecek” ifadelerini kullandı.

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