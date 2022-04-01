Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan kimdir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını "1 Nisan şakası değil" ifadesiyle duyurdu. Bu kapsamda Cemrenaz Turhan kimdir? Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan nereli ve kaç yaşında?soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Cemrenaz Turhan 1998 yılında İstanbul'da doğdu.

Cemrenaz Turhan 2021'de 'Miss Turkey'de ikinci olmuş ve Miss Turkey Universe seçilmiştir.

Turhan, Miss Universe güzellik yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

YUSUF YAZICI'NIN SEVGİLİSİ CEMRENAZ TURHAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olan Turhan, 23 yaşındadır.

Cemrenaz Turhan'ın boyu ise 1.82 cm'dir.

