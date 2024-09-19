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  4. Cenazesi bir türlü ülkeye getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den cenaze töreni açıklaması

Cenazesi bir türlü ülkeye getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den cenaze töreni açıklaması

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 16:33
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül’de ABD'de hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenazesi, bir türlü Türkiye'ye getirilemedi. Cenaze programı belli olmayan oyuncunun kızı Anjelik Calvin'den yeni bir açıklama daha geldi.

Cenazesi bir türlü ülkeye getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den cenaze töreni açıklaması

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini kapadı.

Sanatçının cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi raporu istendi. Ünlü oyuncunun cenazesi yasal prosedürler sebebi ile henüz Türkiye'ye getirilemedi.

AHU TUĞBA KIZI

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve cenaze tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.

açıklama

Anjelik Calvin, "Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US Department Of State yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek. Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim" ifadelerini kullandı.

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