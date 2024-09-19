Cenazesi bir türlü ülkeye getirilemedi! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den cenaze töreni açıklaması

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini kapadı.

Sanatçının cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi raporu istendi. Ünlü oyuncunun cenazesi yasal prosedürler sebebi ile henüz Türkiye'ye getirilemedi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve cenaze tarihinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Anjelik Calvin, "Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US Department Of State yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek. Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim" ifadelerini kullandı.