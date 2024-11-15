Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu ortaya çıktı... Ölüm nedeni belli oldu

1 Eylül’de Miami’de hayata gözlerini yuman Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getirilmişti ve 28 Eylül'de toprağa verilmişti. Evinde ölü olarak bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Anjelik Calvin annesinin ölüm nedenini 'doğal ölüm' olarak açıklayarak, "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık. Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş.” ifadelerini kullandı.