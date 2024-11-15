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  4. Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu ortaya çıktı... Ölüm nedeni belli oldu

Cenazesi bir türlü ülkeye getirilememişti! Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu ortaya çıktı... Ölüm nedeni belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 17:01
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı ABD'nin Miami'deki evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen usta sanatçının otopsi sonucu ortaya çıktı. Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu.

1 Eylül’de Miami’de hayata gözlerini yuman Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getirilmişti ve 28 Eylül'de toprağa verilmişti. Evinde ölü olarak bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı.

ahu tuğbaaa

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Anjelik Calvin annesinin ölüm nedenini 'doğal ölüm' olarak açıklayarak, "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık. Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş.” ifadelerini kullandı.

'Anneme kavuşmak istiyorum' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ilk kez anlattı! Ölümü göze almış... 'Anneme kavuşmak istiyorum' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ilk kez anlattı! Ölümü göze almış...
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Ahu Tuğba
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