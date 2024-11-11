'Anneme kavuşmak istiyorum' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik ilk kez o detayı anlattı! Ölümü göze almış...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi uzun süre ülkeye gelememişti. Usta oyuncunun ani ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den THY'ye ait bir uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Annesinin kaybının ardından eski günlerine dönemeyen ve toparlanamayan Anjelik Calvin, Anne çok acı çekiyorum, derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Kalbim ağrıyor. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" diyerek herkesi üzmüştü.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDIĞINI İLK KEZ ANLATTI!

Annesinin kaybıylaa yıkılan Anjelik Calvin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yeniden kahretti. 31'inci yaşına basan Anjelik Calvin, annesi ile birlikte olduğu bir fotoğrafı "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" sözleriyle paylaştı. Ahu Tuğba'nın Anjelik'i doğurmak için ölümü göze aldığı öğrenildi.