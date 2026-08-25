Cenevre Gölü'nün ortasında duruyor: Sırrını çözebilen yok

İsviçre'nin Villeneuve kenti yakınlarında, Cenevre Gölü'nün üzerinde bulunan Île de Peilz, kaynaklara göre yaklaşık 20 ila 77 metrekare arasında değişen yüzölçümüyle gölün en küçük, hatta muhtemelen tek doğal adası olarak biliniyor. Küçük kara parçasının üzerinde yükselen tek bir Londra çınarı ise adanın simgesi haline gelmiş durumda.

BİR KAYAYKEN İNSAN ELİYLE ŞEKİLLENDİRİLDİĞİ SÖYLENİYOR

Yerel anlatılara göre Île de Peilz, 1797 yılına kadar gölde bulunan basit bir kayalıktan ibaretti. Daha sonra Villeneuve halkının kayalığın üzerini toprakla doldurduğu ve etrafına destekleyici bir duvar inşa ederek adayı genişlettiği anlatılıyor.

Ancak böylesine maliyetli bir çalışmanın neden yapıldığına ilişkin döneme ait herhangi bir kayda rastlanmadığı belirtiliyor. Buna rağmen adanın mevcut şeklinin insan müdahalesiyle oluşturulduğu açıkça görülebiliyor.

Adanın çevresindeki duvarın 19. yüzyıl boyunca birkaç kez onarıldığı biliniyor. 1851 yılında adaya üç çınar ve birkaç at kestanesi ağacı dikildi. Yıllar içerisinde bu ağaçların büyük bölümü yok olurken, yalnızca biri günümüze ulaşarak adanın karakteristik görüntüsünü oluşturdu.

LORD BYRON ŞİİRİNDE BU ADAYA YER VERDİ

İngiliz şair Lord Byron, 1816 yılında Cenevre Gölü'nü ziyaret ettiğinde küçük adadan etkilendi. Byron, The Prisoner of Chillon adlı anlatı şiirinde, hapishane penceresinden görülebilen küçük bir adayı ve üzerinde bulunan üç uzun ağacı tasvir etti.

Şiirde ada, gölün ortasında yer alan küçük ve yeşil bir kara parçası olarak anlatılırken, bu görüntünün şair üzerinde güçlü bir etki bıraktığı ifade ediliyor.

AŞK HİKAYESİNDEN DOĞAN BİR EFSANE

Île de Peilz hakkında yıllardır anlatılan çeşitli efsaneler de bulunuyor. Bunlardan birine göre, 19. yüzyılda genç bir İngiliz çift gölde yüzmeye gitti. Genç adamın boğulmasının ardından nişanlısının, cesedinin bulunduğu yere bir anıt yaptırdığı anlatılıyor.

Efsaneye göre genç kadın buraya "Barış Adası" anlamına gelen Île de Paix adını verdi. Zaman içerisinde bu ismin değişerek Île de Peilz halini aldığı öne sürülüyor.

Bu hikayenin Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'e de ilham verdiği belirtiliyor. Andersen, 1861 yılında yayımlanan The Ice-Maiden adlı masalında küçük adaya yer verdi. Eserde ada, trajik bir aşk hikâyesinin ve doğaüstü bir buz ruhunun yer aldığı olayların önemli noktalarından biri oldu.

KRALİÇE VICTORIA'YA HEDİYE EDİLDİĞİ İDDİASI DOĞRULANAMADI

Ada hakkında en çok anlatılan hikâyelerden biri de Île de Peilz'in bir dönem Kraliçe Victoria'ya hediye edildiği iddiası. Efsanenin bazı versiyonlarında Victoria'nın, ada için vergi ödemesi gerektiğini öğrendikten sonra hediyeyi geri verdiği anlatılıyor.

Bazı anlatılarda ise küçük adanın teknik olarak hâlâ İngiliz Kraliyet Ailesi'nin soyundan gelen kişilere ait olduğu öne sürülüyor.