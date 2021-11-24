Cengiz Kurtoğlu hakkında darp ve bıçakla yaralama iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu arkadaşı Tolga Y.'nin doğum günü partisine katılmak için onun evine geldi. Masada işadamı Mustafa C. isimli bir de işadamı vardı. İddiaya göre masada bir anda tansiyon yükseldi.

Show Haber'de yer alan görüntülere göre, Kurtoğlu servis bıçağını alıp koşarak takip etti. Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini idda ettiği işadamını yüzünden yaraladı.

BIÇAĞI ALARAK KOŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, işadamı Mustafa C.'nin üstüne yürüdü, araya arkadaşları girdi. Kurtoğlu masadan servis bıçağını aldığı gibi koşarak Mustafa C.'ye doğru gitti. Elindeki bıçağı ile hamle yaptı.

"BIÇAKLA DEĞİL TIRNAKLA YARALANDI"

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, müşteki Mustafa C.'nin, 22 Kasım'da akşam saatlerinde arkadaşı Tolga Y.'nin doğum günü partisine katılmak üzere geldiği İstinye Mahallesi'ndeki bir mekanda, Cengiz Kurtoğlu tarafından darbedildiği, yüzünden bıçakla yaralandığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olay anına ait kamera görüntülerini izleyen, tanık beyanlarını dinleyen ekipler, müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun da ifadesine başvurdu. Kurtoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



