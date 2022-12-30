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Cengiz Kurtoğlu kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında?

30.12.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Kurtoğlu kimdir ve kaç yaşında soruları sıklıkla aratılıyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konukları arasında yer alan müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı...

Cengiz Kurtoğlu kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında?

Cengiz Kurtoğlu kimdir ve kaç yaşındadır sorusu son günlerde sıklıkla aratılıyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Cengiz Kurtoğlu müzisyen, piyanist ve şarkıcıdır. Şarkıcı Aydın Kurtoğlu'nun babasıdır.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

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Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. , "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan isim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım gibi şarkıları ile bilinen Kurtoğlu, Türkiye'de Arabesk müziğin tanınan isimlerinin başında gelmekte.

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20 yaşındayken yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankaraya giden Kurtoğlu'nun ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982de İstanbula gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özere göndermiştir. 1984 yılında ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyulmuştur. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmaktadır. Evli olduğu bilinen Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.

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