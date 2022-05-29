Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga! Ortalık karıştı

Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs’ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu esnada E.F. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında E.F., silahla vurularak yaralandı.

Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

