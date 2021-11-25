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Cengiz Kurtoğlu neden gözaltına alındı? Cengiz Kurtoğlu'nun suçu nedir?

25.11.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun göz altına alındığı haberi sonrası, Kurtoğlu'nun gözaltına alınma nedeni merak ediliyor. Arabesk müzik sanatçısı Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir olaya karıştı. Peki Cengiz Kurtoğlu neden gözaltına alındı? İşte olayın detayları...

Cengiz Kurtoğlu neden gözaltına alındı? Cengiz Kurtoğlu'nun suçu nedir?

Ünlü arabesk müzik sanatçısı Cengiz Kurtoğlu, bugün İstanbul Sarıyer'de bir olaya karıştı. Gelişme sonrası gözaltına alınan Kurtoğlu'nun karıştığı olayın detayları merak ediliyor. İşte gözaltı nedeni...

CENGİZ KURTOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu Sarıyer’de bir doğum günü partisine katıldı. Sarıyer’deki bir restoranda yaşanan olayda, Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile tartıştı. İş yeri kameraları tarafından da kayda alınmış olan olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can’a saldırdı.

Olay sonrası Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can’ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan isim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım gibi şarkıları ile bilinen Kurtoğlu, Türkiye'de Arabesk müziğin tanınan isimlerinin başında gelmekte. 20 yaşındayken yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankaraya giden Kurtoğlu'nun ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982de İstanbula gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özere göndermiştir.

1984 yılında ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyulmuştur. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.


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