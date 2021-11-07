Cengiz oynadı; Marsilya, Metz'i yenemedi!

Fransa Ligue 1'de 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, Metz'i ağırladı.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Metz'de Jemerson, 56. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Marsilya, 23 puana yükseldi. 5 maçtır galibiyet alamayan Metz ise puanını 8 yaptı.

Marsilya, milli ara sonrasında Lyon deplasmanına konuk olacak. Metz ise Bordeaux'yu ağırlayacak.

