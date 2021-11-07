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Cengiz oynadı; Marsilya, Metz'i yenemedi!

07.11.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, konuk ettiği Metz ile 0-0 berabere kaldı ve oynadığı son 4 maçta 3. beraberliğini aldı.

Cengiz oynadı; Marsilya, Metz'i yenemedi!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fransa Ligue 1'de 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, Metz'i ağırladı.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Metz'de Jemerson, 56. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Marsilya, 23 puana yükseldi. 5 maçtır galibiyet alamayan Metz ise puanını 8 yaptı.

Marsilya, milli ara sonrasında Lyon deplasmanına konuk olacak. Metz ise Bordeaux'yu ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder
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