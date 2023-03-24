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Cengiz Ünder'den Mkhitaryan cevabı! 'Bizi ilgilendirmiyor!'

24.03.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli futbolcu Cengiz Ünder, "Son Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öncelik en iyi şekilde elemelere başlamak” dedi.

Cengiz Ünder'den Mkhitaryan cevabı! 'Bizi ilgilendirmiyor!'

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Republican Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Milli Takıma farklı bir heyecanla geldiğini söyleyen Cengiz Ünder, “Milli takımda olmak farklı bir duygu. Buraya farklı heyecanlarla geliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Oynadığımda bunu sahada iyi bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Yarınki maçta da bunu çok iyi yapacağımı biliyorum. Takımımızın durumu gayet iyi. Hepimizin birbirine yaşları çok yakın. Şu an her şey yolunda. Maça konsantreyiz. Amacımız yarın 3 puanı alıp Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak” dedi.

“SAHAYA ÇIKIP KAZANMAK İSTİYORUZ”

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Ermenistan Milli Takım oyuncusu Mkhitaryan ile iyi ilişkilerinin olduğuna değinen Ünder, “Mkhitaryan ile Roma'da oynadık. İyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuşuyorduk. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Bunun dışında bir şey düşünmüyorum. Amacımız, maçı kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek. Biz futbolcuyuz. İşimizi yapmaya geldik. Yarın maçımızı oynayıp ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“BU TURNUVANIN BİZİM İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

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Turnuvanın önemli olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, “Takım arkadaşlarımla sürekli bunu konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öncelik en iyi şekilde elemelere başlamak. Almanya'da olmak bizim için çok önemli çünkü orada çok fazla gurbetçimiz var. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz. Zamanımız var. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

“MİLLİ TAKIMDAKİ ROLÜM DAHA FARKLI”

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Milli Takım formasıyla daha fazla gol attığını söyleyen Cengiz Ünder, “Marsilya'da bu sisteme başladığımda benim için gerçekten çok zordu. Hocamız benden çok fazla defans yapmamı istiyordu. Zaman geçtikçe bu yönümü geliştirdim. Şu an Bütün maçlarda oynuyorum. Bu sistemde oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Milli takımdaki rolüm ise daha farklı. Burada daha fazla gol atıyorum. Yarın bunu tekrar yapacağım” dedi.

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