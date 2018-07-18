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Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'

İTALYA HABERLERİ  | 18.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında tercümanın İtalyanca soruyu İtalyanca anlatmaya çalışınca ortaya eğlenceli dakikalar çıktı.

Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'

Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında ilginç bir olay yaşadı. Muhabirlerin Cengiz'e sorduğu İtalyanca soruları Türkçe'ye çeviren tercüman bir soruda öyle bir şey yaptı ki herkesi güldürdü. İtalyanca soruyu genç futbolcuya yine İtalyanca anlatmaya çalışan tercümanı milli futbolcu uyardı ve 'Abi Türkçe anlatacaktın' dedi. Bu olayın yaşanmasının ardından eğlenceleri anlar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma İtalya

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