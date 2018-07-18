Cengiz Ünder'den tercümana 'Abi Türkçe anlatacaktın'

Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in kulüp televizyonuna verdiği röportaj sırasında ilginç bir olay yaşadı. Muhabirlerin Cengiz'e sorduğu İtalyanca soruları Türkçe'ye çeviren tercüman bir soruda öyle bir şey yaptı ki herkesi güldürdü. İtalyanca soruyu genç futbolcuya yine İtalyanca anlatmaya çalışan tercümanı milli futbolcu uyardı ve 'Abi Türkçe anlatacaktın' dedi. Bu olayın yaşanmasının ardından eğlenceleri anlar yaşandı.

