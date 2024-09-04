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Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti! Sarı-lacivertlilerin tüm planları altüst oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 07:56
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Fenerbahçe'de transfer harekatı son günde de çok hızlı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı. Rusya'dan teklif alan Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti! Sarı-lacivertlilerin tüm planları altüst oldu
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve yolların ayrılmasını istediği Cengiz Ünder'e Rusya'dan teklif geldi. Transferin son gününde yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim anlaşmayı gerçekleştiremedi.

FENERBAHÇE KABUL ETTİ

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Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için 8 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti.

CENGİZ ÜNDER REST ÇEKTİ! "GİTMİYORUM"

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Rusya'da futbol oynamak istemediğini dile getiren Cengiz Ünder, gelen teklife rağmen takımda kalmak istediğini yönetime bildirerek teklifi reddetti.

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Cengiz Ünder fenerbahçe
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