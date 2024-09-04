Cengiz Ünder, Fenerbahçe yönetimine rest çekti! Sarı-lacivertlilerin tüm planları altüst oldu

Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve yolların ayrılmasını istediği Cengiz Ünder'e Rusya'dan teklif geldi. Transferin son gününde yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim anlaşmayı gerçekleştiremedi.

FENERBAHÇE KABUL ETTİ

Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için 8 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti.

CENGİZ ÜNDER REST ÇEKTİ! "GİTMİYORUM"

Rusya'da futbol oynamak istemediğini dile getiren Cengiz Ünder, gelen teklife rağmen takımda kalmak istediğini yönetime bildirerek teklifi reddetti.