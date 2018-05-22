Cengiz Ünder gelecek sezon da Roma'da kalacağını açıkladı!

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Roma'ya transferini anlatan Cengiz, "Altınordu'da 1,5 sezon oynadım, Başakşehir'de ise 1 yıl oynadım ardından Roma'ya gittim. Her şey çok hızlı gelişti. Roma'daki sezonumun ilk yarısı çok zor geçti. Kültüre ve ortama alışamadım. Fakat devre arasında Roma'ya ait olduğumu hissettim. Her genç Türk futbolcunun hayali Avrupa'da oynamak olmalı. Seneye Roma'da yapacağım çok iş var. Milan ile oynadığımız maçta çok kötü oynadık. Hakan bizi üzmüştü. "Sizin saha çok kötü" diyor. Bizim zeminimiz sıkıntılı iki takım orada maç yaptığı için." dedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı hakkında konuşan milli oyuncu, "Tura gerçekten inanıyorduk. Herkes maça inanıyordu, bütün Roma taraftarı inanıyordu. Maçtan önce kamptaydık. Stat yolunda taraftarların yoğun desteği vardı. Iniesta devre arasında, "Böyle giderse maçı kaybederiz" demişti. Bunu göstermiştik. Barcelona ile eşleştiğimizde oynamayı çok istiyordum. Bologna deplasmanından bir gün önce MR'a gittim. 15 gün idmana çıkamayacaktım. Nou Camp'ta oynamayı çok istiyordum. Çok heyecanlıydım, Barcelona'ya karşı oynamak istiyordum. Çok güzel bir orta açmamıştım. Kostas çok güzel vurdu. Golü attıktan sonra kendimi rüyada gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'UN SERİSİNE SON VERMEK İSTİYORUZ" Roma formasıyla ikinci sezonuna iyi bir giriş yapmak isteyen Cengiz, "İkinci sezona iyi bir giriş yapmak istiyorum. Sezona goller atarak başlamak istiyorum. Juventus'un serisine son vermek istiyoruz. Bence Serie A'da da bunu yapabiliriz. Çok kritik maçları kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Bence iyi bir sezon geçirdik." dedi. "ROMA'DA ALTYAPI OYUNCULARINI EL ÜSTÜNDE TUTUYORLAR" "Abdullah Avcı ile çalıştığım için çok şanslıyım." diyen başarılı futbolcu, "İtalya'da da rakibe göre oynuyoruz. Onların açıklarını arıyoruz ve iyi yönlerini kapatmak istiyoruz. Türkiye'ye gelen futbolcular 30 yaş üstü yıldız oyuncular. Avrupa'da böyle değil. Buraya gelen yabancı oyuncularda para kazanma amaçlı geliyorlar. Genç oyuncuların çıkması gerekiyor. Roma'da altyapı oyuncularını el üstünde tutuyorlar. Bizden de altyapıya değer verilmeli." şeklinde konuştu. "ROMA TARAFTARININ DESTEĞİ ÇOK BÜYÜK" "İlk zamanlarda beğeniyorlardı ama skor üretemiyordum. Skor üretmeye başladıktan sonra Roma taraftarları beni sevmeye başladı. Umarım beni sevmeye devam ederler. Onların bize verdiği destek çok büyük. Bu sezon bir kez röportaj yapmıştım. Medya ile aram iyi. Maçlardan sonra konuşmaya başladım. Roma'da başta rahatça dolaşabiliyordum. Devre arasından sonra rahatça dolaşamamaya başladım. Beni kabullendiler. Cengo diyorlar. İlk takım arkadaşlarım öyle sesleniyordu."

"ROMA DERBİSİNİN BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" "Böyle bir rekabet olduğunu bilmiyordum. Bizim taraftarımız çok daha iyi. Onlardan daha iyi bir performans sergiledik." "SALAH'IN YERİNE GELMEK..." "Bu sezon Salah en iyi sezon geçiren oyuncu. 40 üstü gol attı. Liverpool maçında karşılıklı oynadık. İnanılmaz bir futbolcu. Ben de onun yerine transfer oldum. Onun yerine gelmem mutluluk verici. İtalya'da da çok başarılı bir sezon geçirmişti." "Ben Roma'ya gittiğimde fiziğim takım arkadaşlarıma göre zayıftı. Onlara nazaran kendimi güçsüz hissediyordum. Herkes salondaydı ve zorunlu değildi. Maçlara ilk başlarda çıktığımda biri dokunuyordu ve kolum acıyordu. Ben de salona girmeye başladım. Benim eksik yönlerimden biri buydu. Kafa toplarını daha iyi hale getirmem gerekiyordu. Ben takımımda sağda oynuyorum ve rahat hissediyorum. Başakşehir'de solda oynuyordum ve o performansı sergilediğim için şaşırmıştım." "TOTTI İLHAM KAYNAĞI" "Her gün kulüpte onu görüyorum ve çok heyecanlıyım. Bana golcü diyor. O ilham kaynağı. Roma denince akla gelen ilk isim. De Rossi bizim kaptanımız zaten. Çok hırslı biri. Takımı çok iyi motive ediyor. Totti'den sonra Roma'nın en büyük efsanelerinden biri. Bana çok yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarımın hepsi bana yardım etti. İkinci devreden sonra hepsiyle yemeklere çıkmaya başladım. Kolarov ve Dzeko çok yardımcı oldu. İdmanlarda Kolarov ile karşılıklı oynadık, beni o geliştirdi diyebilirim. Beni sürekli zorluyor."