SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Cengiz Ünder: “Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”

Cengiz Ünder: “Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.10.2020 21:42 | Son Güncelleme

A Milli Takım’ın Leicester forması giyen yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, Sırbistan maçı öncesinde konuştu. Hazır olduğunu ve şans verilmesi durumunda elinden geleni yapacağını söyleyen Ünder, A Milli Takım’da çok iyi bir ortam olduğunu da sözlerini ekledi.

Cengiz Ünder: “Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”

UEFA Uluslar B Ligi’nde yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Cengiz Ünder, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Form durumuyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Ünder, “Leicester’da ilk maçımda sonradan oyuna girdim. Umarım kısa sürede tekrardan formama kavuşurum ve milli takıma da daha hazır dönerim. Her zaman üstüne koyarak gidiyorum. Yarın çok önemli bir maçımız var ve mutlaka kazanmamız gerekiyor. En önemli noktamızın bu olduğunu düşünüyorum” dedi. Rusya karşısındaki formuyla ilgili de konuşan Ünder, “Rusya karşısında sonradan oyuna girdim. Takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için mutluyum. 2 önemli şutumu kaleci çıkardı. Bunun için üzgünüm. İkinci yarıda çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda Zeki’nin kaçırdığı bir pozisyon vardı. Ama olsun bundan sonraki maçlara bakıyoruz” açıklamasında bulundu.

"KÖTÜ GİDEN BİR PERFORMANSIM OLMADI"

Her zaman hazır olduğunu ve iyi çalıştığını söyleyen Cengiz Ünder, “Ne zaman şans gelirse elimden geleni yaparım. Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü giden bir performansım olmadı. Pandemiden önce sürekli oynuyordum ve performansımın kötü gittiği bir dönem olmadı. Her zaman iyi futbol oynamaya çalıştım ve arkadaşlarıma destek verdim. En iyisini yapmak için sahaya çıkıyorum, her zaman iyi olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı pozisyona sokuyorum ve şu anda Leicester’dayım. Her zaman hedeflerimden birisi Premier Lig’de olmaktı. Umarım burada kalıcı olurum ve hayalim olan İngiltere’de uzun süre oynarım” diye konuştu. Uluslar Ligi’yle ilgili de konuşan Cengiz, “Problemlerle ilgili ben konuşmak istemiyorum. Sonuçta hazırlanan bir kural bu. Ben her kampa gelişimde farklı bir motivasyonla geliyorum. Burada çok iyi bir ortam var, arkadaşlık bambaşka seviyede. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
''Kazanmak için sahada olacağız''''Kazanmak için sahada olacağız''
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
Ronaldo, koronavirüse yakalandı!
Ronaldo, koronavirüse yakalandı!
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi! Görüşmeler...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamsın has gsli aslanım benim be cengiz ünder
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder: “Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”
“Hazırım ve şans gelince elimden geleni yaparım”
Ljubisa Tumbakovic: “Kazanmak için sahada olacağız”
''Kazanmak için sahada olacağız''
Şenol Güneş: ''Uzun ve planlanmış bir yolumuz var''
''Bu takım Dünya Kupası'na gidecek!''
SON DAKİKA! Türkiye-Sırbistan maçı seyircili oynanacak!
Sırbistan maçı seyircili oynanacak!
Dört büyüklerin borcu 13 milyar lirayı aştı
Dört büyüklerin borcu 13 milyar lirayı aştı
Rıdvan Dilmen: Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.