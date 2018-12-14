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Cengiz Ünder için 32 milyon Euro'ya ret!

İTALYA HABERLERİ  | 14.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Geleceğin yıldızı olma yolunda ilerleyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Arsenal'ın yaptığı 32 milyon Euro'luk teklifin Roma tarafından reddedildiği ortaya çıktı. İstenen rakam 50 milyon Euro...

Cengiz Ünder için 32 milyon Euro'ya ret!

Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında attığı golle adını bir kez daha Avrupa'ya duyuran Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Cengiz Ünder için yaptığı 32 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Londra temsilcisi, 21 yaşındaki yıldızı transfer etmek için şartlarını zorluyor. Arsenal Cengiz'in maçlarına uzun zamandan beri gözlemcilerini gönderiyor.

Roma, Cengiz Ünder'i bırakmak için 50 milyon Euro baraj koydu. Bu fiyatın altında gelen teklifler reddedilecek. Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist üreten Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole sahip...

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