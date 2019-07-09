Cengiz Ünder için Bayern Münih iddiası

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in, Roma forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder ile ilgilendiği belirtiliyor.

Yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yönelik iddialı bir kadro kurma hedefi ile çıkan Bayern Münih, Serie A'da Roma forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i odağına aldı.

Alman Kicker dergisi Roma'da oynayan ve gelişim potansiyeli yüksek olan milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunun Bayern Münih kulübünde görüşüldüğünü duyurdu.

2017-18 sezonunun başında 14 milyon Euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, İtalyan ekibi ile çıktığı 65 maçta 14 gol attı, 13 asist kaydetti. 2016 yılından bu yana Türkiye A Milli Takımı formasını 19 kez giyen 21 yaşındaki genç futbolcu, bu maçlarda 6 golün altına imzasını attı. Cengiz'in Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

