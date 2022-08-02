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Cengiz Ünder için skandal karar! Igor Tudor daha antrenmana bile çıkmadan biletini kesmiş...

02.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesiyle birlikte kadroda büyük revizyon yaşandı. Takımın başına gelir gelmez Cengiz Ünder'i göndermeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Cengiz Ünder için skandal karar! Igor Tudor daha antrenmana bile çıkmadan biletini kesmiş...

Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinin ardından piyango Cengiz Ünder'e vurdu. Başkan ile toplantı gerçekleştiren Igor Tudor, Cengiz Ünder'in kesin olarak takımdan ayrılması gerektiğini savundu.

GELİR GELMEZ SKANDAL KARAR

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Takımın başına geçer geçmez böyle bir karar veren Igor Tudor büyük eleştiri topladı. Milli oyuncuya şans vermeden takımdan göndermek isteyen Tudor'un bu davranışa anlam verilemedi.

İDMANDA YUMRUKLU KAVGA

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Takımın başına geçer geçmez başkanla konuşan Igor Tudor, Cengiz Ünder'i sistemine uymadığı gerekçesiyle takımdan göndereceğini söylediği iddia edildi. Hırvat teknik adamın ayrıca takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı. Hatta bazı kaynaklarda yumruklu bir kavganın olduğu iddia edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder
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