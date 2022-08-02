Cengiz Ünder için skandal karar! Igor Tudor daha antrenmana bile çıkmadan biletini kesmiş...

Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinin ardından piyango Cengiz Ünder'e vurdu. Başkan ile toplantı gerçekleştiren Igor Tudor, Cengiz Ünder'in kesin olarak takımdan ayrılması gerektiğini savundu.

GELİR GELMEZ SKANDAL KARAR

Takımın başına geçer geçmez böyle bir karar veren Igor Tudor büyük eleştiri topladı. Milli oyuncuya şans vermeden takımdan göndermek isteyen Tudor'un bu davranışa anlam verilemedi.

İDMANDA YUMRUKLU KAVGA

Takımın başına geçer geçmez başkanla konuşan Igor Tudor, Cengiz Ünder'i sistemine uymadığı gerekçesiyle takımdan göndereceğini söylediği iddia edildi. Hırvat teknik adamın ayrıca takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı. Hatta bazı kaynaklarda yumruklu bir kavganın olduğu iddia edilmişti.



