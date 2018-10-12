Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

İtalyan medyası, Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyurdu.

La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Roma formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncu için Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Gazete, Roma'nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade etti. Roma'da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti.

(Sabah)

