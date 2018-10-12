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Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 12.10.2018 08:11 | Son Güncelleme

Roma’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda. Genç oyuncu için Bayern Münih, 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Bayern Münih dışında Cengiz Ünder için Tottenham ve Arsenal'in de devrede olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder ile Bayern Münih dışında Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edildi

İtalyan medyası, Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyurdu.

La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Roma formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncu için Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Gazete, Roma'nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade etti. Roma'da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma bayern münih arsenal Tottenham

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Belli oldu seneye Türkiyede bu cocuk
adamsın
2020'de 59M € Barcelona'da diye yazıp duruyordum anlaşılan erken gerçekleşecek transfer. Yolun açık olsun Cengiz Han.
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