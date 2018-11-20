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Cengiz Ünder'in Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 20.11.2018 19:53 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder Arsenal yolcusu... Roma forması giyen ve gösterdiği performansla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder'in Arsenal'e 60 milyon euro karşılığında transfer olacağı ve Roma'nın bu transfere izin vereceği öne sürüldü.

Cengiz Ünder'in Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi

Roma'nın en etkili hücum silahlarından olan Cengiz Ünder için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Bayern Münih'le ismi anılan Cengiz Ünder'in peşine bu kez bir İngiliz devi düştü.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre İngiliz dev Arsenal, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor. Arsenal'in Cengiz Ünder için 60 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve Roma'nın transfere ocak ayında izin vereceği belirtildi.

Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına Roma'nın da hayır demeyeceği ifade edildi.

Cengiz Ünder, 1.5 sene önce Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon euroya transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma arsenal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hani bilmiyorumda cengiz sonuç ta türk ama abi o kadar edecek bi oyuncu olduğunu bi benmi göremiyorum 60 milyon euroluk bir topcu en kötü milli takımı tek başına sırtlar sanki ama ben bi fark göremedim
adamlar 1 sene oynattı 60 milyon uero ya satıyolar yaptıkları kara bak hükümet takımından 15 milyon euroya almışlardı bizim şopar kulup başkanları ticaret nasıl yapılır görsünler işte şarlo dursun belhandayı 8,5 milyon euroya alır elin oglu kiralama için 700 bin euro teklif eder şarlo cengiz gol kralı olmuş adamı 6 milyon euroya satar bununla övünür
bunumu alıyormuş arsenal eğer doğruysa ingiliz futbolu bitmiş demekki
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