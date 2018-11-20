Cengiz Ünder'in Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi

Roma'nın en etkili hücum silahlarından olan Cengiz Ünder için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Bayern Münih'le ismi anılan Cengiz Ünder'in peşine bu kez bir İngiliz devi düştü.

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre İngiliz dev Arsenal, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor. Arsenal'in Cengiz Ünder için 60 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve Roma'nın transfere ocak ayında izin vereceği belirtildi.

Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına Roma'nın da hayır demeyeceği ifade edildi.

Cengiz Ünder, 1.5 sene önce Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon euroya transfer olmuştu.

