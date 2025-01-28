Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti

Fenerbahçe'de süre bulamayan ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder 1.5 yıllığına kiralanıyor. Satın alma opsiyonuyla birlikte siyah-beyazlılara transfer olacak Cengiz Ünder'in maaşı ve opsiyonu tepki çekti.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in maaşının neredeyse tamamının Beşiktaş tarafından ödenmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. 4 milyon Euro civarı bir para ödeyecek siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu da belli oldu.

6 MİLYON EURO

Cengiz Ünder'in performansından memnun kalınması durumunda ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro ödeyip bonservisini alabilecek. Bu rakamı da yüksek bulan siyah-beyazlı taraftarlar, Cengiz Ünder transferine karşı çıkıyor.