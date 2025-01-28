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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 11:31
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Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Cengiz Ünder transferinde detaylar ortaya çıktı. 1.5 yıllığına kiralanacak olan milli oyuncunun opsiyonu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de süre bulamayan ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder 1.5 yıllığına kiralanıyor. Satın alma opsiyonuyla birlikte siyah-beyazlılara transfer olacak Cengiz Ünder'in maaşı ve opsiyonu tepki çekti.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

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Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in maaşının neredeyse tamamının Beşiktaş tarafından ödenmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. 4 milyon Euro civarı bir para ödeyecek siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu da belli oldu.

6 MİLYON EURO

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Cengiz Ünder'in performansından memnun kalınması durumunda ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro ödeyip bonservisini alabilecek. Bu rakamı da yüksek bulan siyah-beyazlı taraftarlar, Cengiz Ünder transferine karşı çıkıyor.

Cengiz Ünder'in Beşiktaş Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Cengiz Ünder'in performansı benim için önemli.
Transferin Beşiktaş için avantajlı olduğunu düşünüyorum.
Bu transferi kabul edemiyorum, çok para ödeniyor.

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