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Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor

İTALYA HABERLERİ  | 25.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder; Barcelona, Tottenham ve Bayern Münih’in radarında. İspanyollar, İngilizler ve Almanlar onun peşinden koşarken Roma’nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor

Cengiz Ünder için devler sıraya girdi. Geçen sezon 13.5 milyon euroya Başakşehir’den Roma’ya geçen 21 yaşındaki Cengiz, değerine değer kattı. Avrupa basınında Cengiz için istenilen bonservis bedelinin 60 milyon Euro civarında olduğu yazılıyor.

CSKA Moskova karşılaşmasında enfes bir gole imza atan Cengiz, Şampiyonlar Ligi’nde adından söz ettiriyor. Bayern Münih’in milli futbolcuyu, Arjen Robben’in yerine monte etmek istediği söylentileri de bir hayli kuvvetli.

Son olarak Tottenham 52 milyon pound teklif etti. M.United ve Barcelona da devrede.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
roma İtalya serie a Şampiyonlar Ligi Cengiz Ünder

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