Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor

Cengiz Ünder için devler sıraya girdi. Geçen sezon 13.5 milyon euroya Başakşehir’den Roma’ya geçen 21 yaşındaki Cengiz, değerine değer kattı. Avrupa basınında Cengiz için istenilen bonservis bedelinin 60 milyon Euro civarında olduğu yazılıyor.
CSKA Moskova karşılaşmasında enfes bir gole imza atan Cengiz, Şampiyonlar Ligi’nde adından söz ettiriyor. Bayern Münih’in milli futbolcuyu, Arjen Robben’in yerine monte etmek istediği söylentileri de bir hayli kuvvetli.
Son olarak Tottenham 52 milyon pound teklif etti. M.United ve Barcelona da devrede.
(AKŞAM)
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