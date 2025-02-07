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Cengiz Ünder'in kariyeri tehlikeye girdi! 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2025 18:50
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Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder'e kapılar birer birer kapanıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyordu. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gideceği kulüpler sınırlı hale geldi. Son olarak Spartak Moskova ile görüşen Cengiz Ünder yetkililerden ret cevabı aldı.

Cengiz Ünder'in kariyeri tehlikeye girdi! 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de istediği çıkışı yakalayamayan ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyor. Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Cengiz, rotasını farklı takımlara çevirmişti. Spartak Moskova'dan ret cevabı alan milli yıldızın kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor.

CENGİZ ÜNDER'İ İSTEMEDİLER

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Menajerler aracılığı ile Spartak Moskova'ya önerilen Cengiz Ünder, Rus kulübünden ret cevabı alınca hayalleri suya düştü.

MOURINHO İSTEMİYOR

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Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sınırlı takıma imza atabilecek Cengiz Ünder, Spartak'ın kendisini reddetmesiyle adeta boşluğa düştü. Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, 6 ay futbol oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya...

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