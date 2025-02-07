Cengiz Ünder'in kariyeri tehlikeye girdi! 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya...

Fenerbahçe'de istediği çıkışı yakalayamayan ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyor. Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Cengiz, rotasını farklı takımlara çevirmişti. Spartak Moskova'dan ret cevabı alan milli yıldızın kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor.

CENGİZ ÜNDER'İ İSTEMEDİLER

Menajerler aracılığı ile Spartak Moskova'ya önerilen Cengiz Ünder, Rus kulübünden ret cevabı alınca hayalleri suya düştü.

MOURINHO İSTEMİYOR

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sınırlı takıma imza atabilecek Cengiz Ünder, Spartak'ın kendisini reddetmesiyle adeta boşluğa düştü. Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, 6 ay futbol oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya...