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Cengiz Ünder'in sakatlığı nüksetti! Derbide yok

İTALYA HABERLERİ  | 26.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Roma'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Cengiz, Torino maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Geçen hafta başında çalışmalara başlayan genç oyuncu perşembe günü Frosinone maçı öncesi son idmana çıkan Cengiz Ünder bir şok daha yaşadı.

Cengiz Ünder'in sakatlığı nüksetti! Derbide yok

MYNET.COM | Roma'ya Cengiz Ünder'den bir kötü haber daha geldi.

19 Ocak'ta Torino ile oynanan maçta sakatlanan ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in sakatlığının nüksettiği ve 21 yaşındaki yıldızın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YLE ZAMANDA YOLCULUK

İtalyan basınına yansıyan haberde, Frosinone maçından önceki son idmanda sakatlığı nükseden Cengiz Ünder'in bir süre daha forma giyemeyeceği ve genç yıldızın Lazio derbisinde ve Porto'yla oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında oynamasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in ismi transferde birçok dünya deviyle de anılmaya devam ediyor.

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