Cengiz Ünder'in sakatlığı nüksetti! Derbide yok

MYNET.COM | Roma'ya Cengiz Ünder'den bir kötü haber daha geldi.
19 Ocak'ta Torino ile oynanan maçta sakatlanan ve o günden bu yana sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in sakatlığının nüksettiği ve 21 yaşındaki yıldızın bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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İtalyan basınına yansıyan haberde, Frosinone maçından önceki son idmanda sakatlığı nükseden Cengiz Ünder'in bir süre daha forma giyemeyeceği ve genç yıldızın Lazio derbisinde ve Porto'yla oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında oynamasının mümkün olmadığı kaydedildi.
Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol 7 asistlik bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in ismi transferde birçok dünya deviyle de anılmaya devam ediyor.
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